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Премьер Пакистана: спор с Индией относительно Кашмира может перерасти в ядерную войну

16 сентября 2019 14:40
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Новости мира. Территориальный спор между Пакистаном и Индией относительно Кашмира может перерасти в ядерную войну. Об этом заявил премьер-министр Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер Пакистана: спор с Индией относительно Кашмира может перерасти в ядерную войну-1

Он также добавил, что разочарован международной реакцией на решение индийского премьера Нарендры Моди отменить самоуправление в индийском Кашмире.

Премьер Пакистана: спор с Индией относительно Кашмира может перерасти в ядерную войну-4

В августе штат Джамму и Кашмир власти Индии лишили особого статуса. В этот регион были переброшены тысячи военных, что спровоцировало резкое обострение отношений между двумя государствами. В ответ Пакистан понизил уровень дипотношений с Индией и пообещал пересмотреть все двусторонние договоренности.

Премьер Пакистана: спор с Индией относительно Кашмира может перерасти в ядерную войну-7

# Международная политика # Нарендра Моди # Имран Хан # Фотофакт

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