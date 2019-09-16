Премьер Пакистана: спор с Индией относительно Кашмира может перерасти в ядерную войну

Новости мира. Территориальный спор между Пакистаном и Индией относительно Кашмира может перерасти в ядерную войну. Об этом заявил премьер-министр Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Территориальный спор между Пакистаном и Индией относительно Кашмира может перерасти в ядерную войну. Об этом заявил премьер-министр Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он также добавил, что разочарован международной реакцией на решение индийского премьера Нарендры Моди отменить самоуправление в индийском Кашмире.
В августе штат Джамму и Кашмир власти Индии лишили особого статуса. В этот регион были переброшены тысячи военных, что спровоцировало резкое обострение отношений между двумя государствами. В ответ Пакистан понизил уровень дипотношений с Индией и пообещал пересмотреть все двусторонние договоренности.