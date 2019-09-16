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Более 30 человек пропали без вести после крушения корабля в Конго

16 сентября 2019 12:26
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Новости Конго. Китобойное судно с пассажирами и грузом вышло из провинции Маи-Ндомбе на северо-западе страны и направлялось в Киншасу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 человек пропали без вести после крушения корабля в Конго-1

Однако до пункта назначения судно не дошло: по неизвестным пока причинам корабль перевернулся. 76 из 102 человек удалось спасти. Судьба остальных пока неизвестна. На реке ведется масштабная поисково-спасательная операция.

Более 30 человек пропали без вести после крушения корабля в Конго-4

# Кораблекрушения # Фотофакт

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