Озвучены предварительные итоги первого тура выборов в Тунисе

Согласно данным экзитполов, ни один из кандидатов не набрал более 50 % голосов избирателей. В лидеры гонки выбился независимый кандидат профессор юриспруденции Каис Саид. В его копилке 19 % голосов. Около 15 % набрал медиамагнат Набиль Каруи. Исламист Абдельфаттах Муру получил около 11 % голосов.