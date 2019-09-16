Озвучены предварительные итоги первого тура выборов в Тунисе

Новости Туниса. Тунис ожидает второй тур президентских выборов. Первое голосование прошло 15 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Туниса. Тунис ожидает второй тур президентских выборов. Первое голосование прошло 15 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно данным экзитполов, ни один из кандидатов не набрал более 50 % голосов избирателей. В лидеры гонки выбился независимый кандидат профессор юриспруденции Каис Саид. В его копилке 19 % голосов. Около 15 % набрал медиамагнат Набиль Каруи. Исламист Абдельфаттах Муру получил около 11 % голосов.
Это лишь предварительные результаты. Официальные итоги голосования будут объявлены в ближайшие дни. Второй тур президентских выборов пройдет не позднее 13 октября.