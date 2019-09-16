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Стрельба у метро в Москве: два человека серьёзно ранены

16 сентября 2019 12:27
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Новости России. У станции метро «Тимирязевская» в Москве произошла стрельба. Прибывшие к месту происшествия медики доставили в больницу двоих человек с серьезными ранениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба у метро в Москве: два человека серьёзно ранены-1

Неизвестный, открывший огонь по людям, скрылся. Сейчас его разыскивают правоохранители. Заведено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Стрельба у метро в Москве: два человека серьёзно ранены-4

# Стрельба # Фотофакт

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