Стрельба у метро в Москве: два человека серьёзно ранены

Новости России. У станции метро «Тимирязевская» в Москве произошла стрельба. Прибывшие к месту происшествия медики доставили в больницу двоих человек с серьезными ранениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. У станции метро «Тимирязевская» в Москве произошла стрельба. Прибывшие к месту происшествия медики доставили в больницу двоих человек с серьезными ранениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неизвестный, открывший огонь по людям, скрылся. Сейчас его разыскивают правоохранители. Заведено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».