Йоханнис: Румыния не будет вмешиваться в случае военного конфликта в Молдове

Бухарест отстранится от вмешательства, если на молдовской территории случится военный конфликт. Об этом заявил румынский лидер Клаус Йоханнис в четверг, 1 июня, на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Молдове. Такую информацию приводит РИА Новости.

Румыния состоит в Североатлантическом альянсе, а Молдова – нейтральная страна, сказал румынский лидер. В военном плане он не видит возможности реагирования со стороны Румынии в случае вооруженного конфликта на молдовской территории. Но Бухарест может оказать содействие в совершенствовании персонала из Молдовы: обучить, помощь дотациями. Комментируя вопрос, сможет ли Румыния оказать помощь в защите воздушного пространства в стране в случае конфликта, Йоханнис назвал ответ сложным. Он подчеркнул, что одно государство состоит в НАТО, а другое в Альянс не входит.