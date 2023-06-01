Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе: поврежден промышленный объект

Промышленный объект получил повреждения в Харькове. В четверг, 1 июня, в городе была объявлена воздушная тревога и случились взрывы. Об этом сообщил глава Харькова Игорь Терехов, пишет ТАСС.

Ударили по промышленному объекту, возгорания в результате ЧП не произошло, но есть повреждения, проинформировал Терехов. Какой объект пострадал, а также обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Индустриальном районе Харькова было два взрыва.