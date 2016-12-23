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Премьер-министр Мальты сообщил об освобождении заложников

23 декабря 2016 17:17
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Новости Ливии. Пассажиры ливийского самолета, захваченного террористами, освобождены.

Лайнер также покинули члены экипажа: оба захватчика сдались мальтийским властям. Об этом сообщил из Ла Валетты премьер-министр страны.

При выполнении внутриливийского рейса авиалайнер внезапно переменил курс и направился в сторону Мальты. Позже выяснилось, что на борту находятся двое угонщиков, которые угрожают взорвать самолёт, если не будут выполнены их требования.

Добивались они освобождения одного из сыновей Муаммара Каддафи.

Воздушное судно приземлилось на Мальте. После успешных переговоров с террористами, были отпущены сначала пассажиры, а потом и весь экипаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О развитии событий здесь.

# Захват заложников

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