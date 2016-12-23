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«Без сомнения, убитый в перестрелке – подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри»

23 декабря 2016 13:52
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Новости Германии. Подозреваемого в совершении теракта в Берлине ликвидировали во время перестрелки в Милане. По информации полиции, тунисец Анис Амри был остановлен на одной из площадей города для проверки документов.

После чего между ним и правоохранителями завязалась перестрелка.

Министр внутренних дел Италии Марко Миннити провел экстренную пресс-конференцию, на которой со стопроцентной уверенностью заявил:

убитый мужчина – без сомнения, человек, причастный  к теракту в Берлине.

Марко Миннити, глава МВД Италии:
Без сомнения, убитый в перестрелке – это подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри.

При этом Миннити подчеркнул, что в Италии на высоком уровне принимаются меры, которые позволяют «идентифицировать и нейтрализовать» человека, находящегося в бегах.

Ранее спецслужбы сообщили, что отпечатки пальцев застреленного в Милане человека совпадают с отпечатками пальцев на грузовике, протаранившем толпу в Берлине.

# Теракт в Берлине # Марко Миннити

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