Угонщики самолета в Ливии были вооружены муляжами пистолета и гранаты

Новости Ливии. Власти Мальты сообщают, что угонщики ливийского самолета не могли нанести никакого ущерба пассажирам:

они были вооружены лишь муляжами гранаты и пистолета.

Напоминаем, что накануне лайнер совершал внутренний рейс. После взлета двое пассажиров потребовали изменить курс и направиться в Рим. До итальянской столицы горючего не хватало, и пилоты предложили совершить посадку на Мальте.

После трехчасовых переговоров захватчики освободили сначала пассажиров, затем пилотов, а потом сдались сами.

Как выяснилось, они хотели потребовать от официального Триполи освобождения одного из сыновей Муаммара Каддафи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.