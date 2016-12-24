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Угонщики самолета в Ливии были вооружены муляжами пистолета и гранаты

24 декабря 2016 11:36
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Новости Ливии. Власти Мальты сообщают, что угонщики ливийского самолета не могли нанести никакого ущерба пассажирам:

они были вооружены лишь муляжами гранаты и пистолета.

Напоминаем, что накануне лайнер совершал внутренний рейс. После взлета двое пассажиров потребовали изменить курс и направиться в Рим. До итальянской столицы горючего не хватало, и пилоты предложили совершить посадку на Мальте.

После трехчасовых переговоров захватчики освободили сначала пассажиров, затем пилотов, а потом сдались сами.

Как выяснилось, они хотели потребовать от официального Триполи освобождения одного из сыновей Муаммара Каддафи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше о захвате самолета вы можете узнать здесь.

# Захват заложников

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