Захват ливийского самолета: 111 пассажиров отпустили, экипаж остается на борту

Новости Ливии. Тревожные сообщения приходят с Мальты. Там захвачен самолёт ливийской авиакомпании.
При выполнении внутреннего рейса, лайнер резко изменил курс и направился в сторону Мальты. На борту находились 111 пассажиров и 7 членов экипажа
Позже выяснилось, что в салоне оказались два угонщика, которые угрожают взорвать самолёт, если их требования не будут выполнены. Переговоры с ними были начаты ливийскими властями сразу после рпиземления
Спустя некоторое время один из угонщиков заявил, что готов отпустить пассажиров в обмен на самалёт. Судно нужно для безопастного прохода оставшихся боевиков в городе Бенгази.
По информации на этот час все пассажиры отпущены, экипаж пока остаётся на борту.
В аэропорту Мальты отменены все рейсы. Вокруг самолета дежурят полицейские и военнослужащие вооруженных сил. Лайнер стоит с включёнными двигателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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