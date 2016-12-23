Появилось фото из салона захваченного ливийского самолета

Новости Ливии. В Сети появилось фото, предположительно, сделанное в салоне самолета авиакомпании Afriqiyah, захваченного вооруженными людьми.

На снимке, как сообщается, запечатлен один из захватчиков – он стоит в проходе между креслами.

Ранее один из захватчиков попал на видео местного телеканала TVM, ведущего трансляцию из аэропорта. Мужчина держал в руках зеленый флаг, который был государственным в Ливии во времена правления Муамара Каддафи до 2011 года.



Напомним, при выполнении внутреннего рейса, лайнер резко изменил курс и направился в сторону Мальты. На борту находились 111 пассажиров и 7 членов экипажа (здесь подробности).