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Появилось фото из салона захваченного ливийского самолета

23 декабря 2016 15:12
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Новости Ливии. В Сети появилось фото, предположительно, сделанное в салоне самолета авиакомпании Afriqiyah, захваченного вооруженными людьми.

На снимке, как сообщается, запечатлен один из захватчиков – он стоит в проходе между креслами.

Ранее один из захватчиков попал на видео местного телеканала TVM, ведущего трансляцию из аэропорта. Мужчина держал в руках зеленый флаг, который был государственным в Ливии во времена правления Муамара Каддафи до 2011 года.

Напомним, при выполнении внутреннего рейса, лайнер резко изменил курс и направился в сторону Мальты. На борту находились 111 пассажиров и 7 членов экипажа (здесь подробности).

# Захват заложников

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