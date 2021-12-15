Премьер-министр Литвы не приняла отставку глав МИД и Минтранспорта. Глава «Литовских ЖД» ушёл с поста

Новости Литвы. Глава «Литовских железных дорог» уйдет в отставку из-за ситуации с «Беларуськалием», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Литвы. Глава «Литовских железных дорог» уйдет в отставку из-за ситуации с «Беларуськалием», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В компании считают, что это позволит смягчить ситуацию и минимизировать репутационные риски. Отметим, Мантас Бартушка неоднократно заявлял о возможности банкротства своего предприятия в случае прекращения транзита белорусских удобрений и требовал компенсаций от правительства.
А вот заявления об отставке глав МИД и министра транспорта премьер Литвы не приняла. Хотя ранее она заявляла о том, что правительство страны может уйти в полном составе. Напомним, на прошлой неделе в Литве вспыхнул политический скандал из-за того, что компания «Литовские железные дороги» продолжила транзит белорусской продукции, несмотря на вступившие в силу санкции.
Кроме того, стало известно, что Вильнюс подготовил законопроект, который запрещает транзит товаров из Беларуси. Таким образом правительство хочет предотвратить перевозку удобрений без уплаты неустоек.