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Премьер-министр Литвы не приняла отставку глав МИД и Минтранспорта. Глава «Литовских ЖД» ушёл с поста

15 декабря 2021 07:40
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Новости Литвы. Глава «Литовских железных дорог» уйдет в отставку из-за ситуации с «Беларуськалием», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Премьер-министр Литвы не приняла отставку глав МИД и Минтранспорта. Глава «Литовских ЖД» ушёл с поста-1

В компании считают, что это позволит смягчить ситуацию и минимизировать репутационные риски. Отметим, Мантас Бартушка неоднократно заявлял о возможности банкротства своего предприятия в случае прекращения транзита белорусских удобрений и требовал компенсаций от правительства.  

Премьер-министр Литвы не приняла отставку глав МИД и Минтранспорта. Глава «Литовских ЖД» ушёл с поста-4

А вот заявления об отставке глав МИД и министра транспорта премьер Литвы не приняла. Хотя ранее она заявляла о том, что правительство страны может уйти в полном составе. Напомним, на прошлой неделе в Литве вспыхнул политический скандал из-за того, что компания «Литовские железные дороги» продолжила транзит белорусской продукции, несмотря на вступившие в силу санкции.

Кроме того, стало известно, что Вильнюс подготовил законопроект, который запрещает транзит товаров из Беларуси. Таким образом правительство хочет предотвратить перевозку удобрений без уплаты неустоек.  

# Международная политика # Мантас Бартушка # Ингрида Шимоните # Марюс Скуодис # Фотофакт

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