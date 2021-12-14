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Правительство Литвы полностью уйдёт в отставку? Вот что сказала премьер-министр страны

14 декабря 2021 12:38
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Новости Литвы. Правительство Литвы может в полном составе уйти в отставку из-за ситуации с «Беларуськалием». Об этом заявила премьер-министр страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Правительство Литвы полностью уйдёт в отставку? Вот что сказала премьер-министр страны-1

Ингрида Шимоните, премьер-министры Литвы:  
Если возникает так много вопросов по поводу деятельности правительства, то, возможно, правительству, если оно не способно ответить на эти вопросы, следует прекратить действие своего мандата, и какое-то другое правительство могло бы продолжить эту работу с нуля.  

Правительство Литвы полностью уйдёт в отставку? Вот что сказала премьер-министр страны-4

Напомним, на прошлой неделе в Литве вспыхнул политический скандал из-за того, что компания «Литовские железные дороги» продолжила транзит белорусской продукции, несмотря на вступившие в силу санкции. В связи с этим глава МИД и министр коммуникаций и транспорта подали заявления об отставке. Кроме того, накануне стало известно, что Литва подготовила законопроект, который запрещает транзит товаров из Беларуси. Таким образом правительство хочет предотвратить перевозку удобрений без уплаты неустоек.  

# Международная политика # Ингрида Шимоните # Фотофакт

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