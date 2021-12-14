Правительство Литвы полностью уйдёт в отставку? Вот что сказала премьер-министр страны

Новости Литвы. Правительство Литвы может в полном составе уйти в отставку из-за ситуации с «Беларуськалием». Об этом заявила премьер-министр страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Литвы. Правительство Литвы может в полном составе уйти в отставку из-за ситуации с «Беларуськалием». Об этом заявила премьер-министр страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ингрида Шимоните, премьер-министры Литвы:
Если возникает так много вопросов по поводу деятельности правительства, то, возможно, правительству, если оно не способно ответить на эти вопросы, следует прекратить действие своего мандата, и какое-то другое правительство могло бы продолжить эту работу с нуля.
Напомним, на прошлой неделе в Литве вспыхнул политический скандал из-за того, что компания «Литовские железные дороги» продолжила транзит белорусской продукции, несмотря на вступившие в силу санкции. В связи с этим глава МИД и министр коммуникаций и транспорта подали заявления об отставке. Кроме того, накануне стало известно, что Литва подготовила законопроект, который запрещает транзит товаров из Беларуси. Таким образом правительство хочет предотвратить перевозку удобрений без уплаты неустоек.