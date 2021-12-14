Правительство Литвы полностью уйдёт в отставку? Вот что сказала премьер-министр страны

Новости Литвы. Правительство Литвы может в полном составе уйти в отставку из-за ситуации с «Беларуськалием». Об этом заявила премьер-министр страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ингрида Шимоните, премьер-министры Литвы:

Если возникает так много вопросов по поводу деятельности правительства, то, возможно, правительству, если оно не способно ответить на эти вопросы, следует прекратить действие своего мандата, и какое-то другое правительство могло бы продолжить эту работу с нуля.