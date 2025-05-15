Прямой эфир

Премьер-министр Израиля вновь предстал перед судом по делу о коррупции

15 мая 2025 06:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь предстал перед окружным судом Тель-Авива по делу о коррупции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Премьер-министр Израиля вновь предстал перед судом по делу о коррупции-2

Политика обвиняют в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. Возбуждено сразу три уголовных дела. Сообщается, что у стороны обвинения есть неопровержимые доказательства в получении дорогостоящих подарков в обмен на политические услуги и по ряду других эпизодов. Однако процесс длится с 2020 года и за это время суду не удалось привлечь Нетаньяху к ответственности. Невиновным себя считает и сам политик.

# Беньямин Нетаньяху # Израиль

Другие новости рубрики

Все новости
Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной в Стамбуле
15 мая 2025 06:15

Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной в Стамбуле

В Польше определились фавориты президентской гонки
14 мая 2025 16:59

В Польше определились фавориты президентской гонки

США против участия Зеленского в саммите НАТО
14 мая 2025 15:02

США против участия Зеленского в саммите НАТО