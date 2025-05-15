Премьер-министр Израиля вновь предстал перед судом по делу о коррупции

Политика обвиняют в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. Возбуждено сразу три уголовных дела. Сообщается, что у стороны обвинения есть неопровержимые доказательства в получении дорогостоящих подарков в обмен на политические услуги и по ряду других эпизодов. Однако процесс длится с 2020 года и за это время суду не удалось привлечь Нетаньяху к ответственности. Невиновным себя считает и сам политик.