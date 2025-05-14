В Польше определились фавориты президентской гонки

Предстоящие в Польше президентские выборы уже назвали самыми скандальными за пару десятилетий. За несколько дней до возможного финиша в стране определились фавориты гонки – это Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый – кандидат от «Гражданской коалиции», его планируют поддержать чуть более 32 % избирателей. Второй – представитель некогда правящей партии «Право и справедливость». За него готовы проголосовать чуть более четверти. Но, судя по всему, 18 мая борьба за главный пост в стране не закончится. И у Тшасковского и Навроцкого есть реальный шанс обойти конкурентов в первом туре, но вероятность набрать необходимые 50 % голосов крайне мала. Иными словами, второй тур 1 июня практически неизбежен. Вот тогда кандидатам и предстоит серьезная битва за симпатии избирателей. Правда, далеко не все поляки готовы идти на участки и выбирать меньшее из зол. Политическая активность, особенно после провальных дебатов, стремительно падает.