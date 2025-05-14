В Польше определились фавориты президентской гонки

Предстоящие в Польше президентские выборы уже назвали самыми скандальными за пару десятилетий. За несколько дней до возможного финиша в стране определились фавориты гонки – это Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый – кандидат от «Гражданской коалиции», его планируют поддержать чуть более 32 % избирателей. Второй – представитель некогда правящей партии «Право и справедливость». За него готовы проголосовать чуть более четверти. Но, судя по всему, 18 мая борьба за главный пост в стране не закончится.
И у Тшасковского и Навроцкого есть реальный шанс обойти конкурентов в первом туре, но вероятность набрать необходимые 50 % голосов крайне мала. Иными словами, второй тур 1 июня практически неизбежен. Вот тогда кандидатам и предстоит серьезная битва за симпатии избирателей. Правда, далеко не все поляки готовы идти на участки и выбирать меньшее из зол. Политическая активность, особенно после провальных дебатов, стремительно падает.
Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu:
Есть маленький нюанс. Достаточно большая группа людей, которые до последнего говорят, что не знают, за кого будут голосовать. Почему они так отвечают, я не знаю, честно сказать, есть разные теории. Но это неважно. Важно, пойдут ли они на выборы в день выборов и за кого отдадут голос. В принципе, зная мою непредсказуемую родину, можно ожидать каких-то больших сюрпризов. Но если даже без сюрпризов, если во втором раунде будет господин Тшасковский и Навроцкий, это выбор, с моей точки зрения, между чумой и холерой.
Тем не менее оставшейся части поляков предстоит сделать сложный выбор. Кандидаты различаются во всем. Их предвыборные программы показывают, что это разное, если не сказать, полярное видение будущего Польши. Тшасковский выступает за евроинтеграцию и максимально масштабную помощь Украине. Навроцкий, напротив, за укрепление экономики, при этом, являясь сторонником милитаризации, он предлагает увеличить численность польской армии как минимум до 300 тысяч человек.