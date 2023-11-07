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Более тысячи сотрудников британского завода устроили забастовку

07 ноября 2023 16:49
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Новости Великобритании. Более тысячи сотрудников британского завода устроили забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной стал давний спор профсоюза с руководством компании по поводу заработной платы.

Более тысячи сотрудников британского завода устроили забастовку-1

Для начала рабочие объявили стачку на три дня, но готовы продлить ее действие, если диалога с управляющими не получится. Более того, активисты сообщают о возможности увеличить число участников забастовки. Всего на заводе заняты 75 тысяч человек. Отметим, повышения оплаты труда требуют люди по всему Королевству. Масштабные волнения проходят в частности в центральной Англии.

# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

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