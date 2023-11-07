Более тысячи сотрудников британского завода устроили забастовку

Для начала рабочие объявили стачку на три дня, но готовы продлить ее действие, если диалога с управляющими не получится. Более того, активисты сообщают о возможности увеличить число участников забастовки. Всего на заводе заняты 75 тысяч человек. Отметим, повышения оплаты труда требуют люди по всему Королевству. Масштабные волнения проходят в частности в центральной Англии.