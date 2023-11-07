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Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

07 ноября 2023 16:49
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Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В МИД страны напомнили, что действие документа было приостановлено Москвой еще в 2007-м, но теперь он окончательно ушел в историю.

Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе-1

Сегодня даже формальное сохранение договора стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. В ответ на действия России о намерении бессрочно приостановить свое участие в Договоре объявили и страны НАТО. Решение участниками военно-политического блока принято единогласно.

# Международная политика # Фотофакт

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