Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В МИД страны напомнили, что действие документа было приостановлено Москвой еще в 2007-м, но теперь он окончательно ушел в историю.
Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В МИД страны напомнили, что действие документа было приостановлено Москвой еще в 2007-м, но теперь он окончательно ушел в историю.
Сегодня даже формальное сохранение договора стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. В ответ на действия России о намерении бессрочно приостановить свое участие в Договоре объявили и страны НАТО. Решение участниками военно-политического блока принято единогласно.