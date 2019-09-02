Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку

Новости Грузии. Премьер-министр Грузии покидает свой пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Грузии. Премьер-министр Грузии покидает свой пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он поблагодарил всех министров и основателя правящей партии «Грузинская мечта» за поддержку и сотрудничество и отметил, что остается ее членом. Мамука Бахтадзе возглавлял правительство чуть более года.
После его ухода кабмин слагает полномочия, однако свои обязанности министры продолжат выполнять до утверждения нового состава правительства. К слову, о своем решении покинуть пост премьер заявил через социальные сети.