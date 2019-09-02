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Участвуют только самые смелые водители: 7 зрелищных кадров с чемпионата по прыжкам на автомобилях

02 сентября 2019 08:17
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Новости Великобритании. В Великобритании прошел чемпионат по прыжкам на автомобилях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Участвуют только самые смелые водители: 7 зрелищных кадров с чемпионата по прыжкам на автомобилях-1

Задача – разогнаться и пролететь как можно большее расстояние над другими машинами. В соревнованиях участвуют только самые смелые водители, которых не смущают вмятины на своем авто.   

Участвуют только самые смелые водители: 7 зрелищных кадров с чемпионата по прыжкам на автомобилях-4

Зрители в восторге: характерные звуки грохота и скрежета металла идут в комплекте с захватывающим зрелищем.    

Участвуют только самые смелые водители: 7 зрелищных кадров с чемпионата по прыжкам на автомобилях-7

Участвуют только самые смелые водители: 7 зрелищных кадров с чемпионата по прыжкам на автомобилях-9

Участвуют только самые смелые водители: 7 зрелищных кадров с чемпионата по прыжкам на автомобилях-11

Участвуют только самые смелые водители: 7 зрелищных кадров с чемпионата по прыжкам на автомобилях-13

Участвуют только самые смелые водители: 7 зрелищных кадров с чемпионата по прыжкам на автомобилях-15

# Автомобильные гонки # Фотофакт

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