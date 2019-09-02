Участвуют только самые смелые водители: 7 зрелищных кадров с чемпионата по прыжкам на автомобилях

Новости Великобритании. В Великобритании прошел чемпионат по прыжкам на автомобилях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача – разогнаться и пролететь как можно большее расстояние над другими машинами. В соревнованиях участвуют только самые смелые водители, которых не смущают вмятины на своем авто.