Скорость ветра достигает 300 км/ч. В США ураган Дориан достиг наивысшей категории

Новости США. Ураган Дориан, приближающийся к США, достиг наивысшей, пятой категории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скорость ветра в его эпицентре достигает почти 300 километров в час. Жители прибрежных районов трех американских штатов спешно покидают дома. Во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине действует режим ЧС.