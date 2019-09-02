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Скорость ветра достигает 300 км/ч. В США ураган Дориан достиг наивысшей категории

02 сентября 2019 07:45
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Новости США. Ураган Дориан, приближающийся к США, достиг наивысшей, пятой категории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Скорость ветра достигает 300 км/ч. В США ураган Дориан достиг наивысшей категории-1

Скорость ветра в его эпицентре достигает почти 300 километров в час. Жители прибрежных районов трех американских штатов спешно покидают дома. Во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине действует режим ЧС.   

Скорость ветра достигает 300 км/ч. В США ураган Дориан достиг наивысшей категории-4

Прежде чем шторм достигнет материка, он обрушится на Багамские острова. Здесь также объявлена эвакуация населения. Туристы покинули острова ещё 30 августа, до закрытия международного аэропорта.   

Скорость ветра достигает 300 км/ч. В США ураган Дориан достиг наивысшей категории-7

Скорость ветра достигает 300 км/ч. В США ураган Дориан достиг наивысшей категории-9

# Ураганы # Фотофакт

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