В парламенте Великобритании могут исключить из партии депутатов, которые выступают против Brexit

Новости Великобритании. Ситуация в британском парламенте накаляется: депутатов-консерваторов, которые выступают против жесткого Brexit, могут исключить из партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Борис Джонсон объявил о том, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября, из-за чего у парламентариев не останется времени, чтобы предотвратить выход Британии из ЕС без соглашения.