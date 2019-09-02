Прямой эфир

В парламенте Великобритании могут исключить из партии депутатов, которые выступают против Brexit

02 сентября 2019 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Ситуация в британском парламенте накаляется: депутатов-консерваторов, которые выступают против жесткого Brexit, могут исключить из партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В парламенте Великобритании могут исключить из партии депутатов, которые выступают против Brexit -1

Ранее Борис Джонсон объявил о том, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября, из-за чего у парламентариев не останется времени, чтобы предотвратить выход Британии из ЕС без соглашения.  

В парламенте Великобритании могут исключить из партии депутатов, которые выступают против Brexit -4

Около десяти тори, противников жесткого развода, хотят заставить премьера добиться отсрочки Brexit. Однако им пригрозили: если парламентарии не поддержат позицию правительства, то станут беспартийными.

В парламенте Великобритании могут исключить из партии депутатов, которые выступают против Brexit -7

# Brexit # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Скорость ветра достигает 300 км/ч. В США ураган Дориан достиг наивысшей категории
02 сентября 2019 07:45

Скорость ветра достигает 300 км/ч. В США ураган Дориан достиг наивысшей категории

На греческий остров Лесбос за сутки прибыло более полутысячи мигрантов
02 сентября 2019 07:23

На греческий остров Лесбос за сутки прибыло более полутысячи мигрантов

Упавший в Подмосковье в Клязьминское водохранилище гироплан поднят на берег
01 сентября 2019 07:32

Упавший в Подмосковье в Клязьминское водохранилище гироплан поднят на берег