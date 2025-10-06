Премьер-министр Франции подал в отставку

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку. На посту он пробыл 27 дней и покидает буквально через часы после оглашения состава нового правительства. Президент Эммануэль Макрон уже принял его прошение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Срок пребывания Лекорню на посту главы кабмина оказался самым коротким за всю историю Пятой республики. Причиной послужила критика со стороны оппозиции после оглашения нового состава правительства. 13 из 18 министров остались на своих постах. Это вызвало недовольство со стороны как левых, так и правых партий. Они почти сразу заявили о намерении вынести вотум недоверия новому кабмину.

Лекорню был назначен на должность премьера 10 сентября. Однако массовые протесты граждан, недовольных экономической политикой властей и бюджетными сокращениями, продолжились. К слову, предыдущий антирекорд нахождения в должности главы правительства принадлежал Мишелю Барнье, который ушел в отставку спустя чуть более 3 месяцев после назначения.

Себастьен Лекорню, экс-премьер-министр Франции:

В этот понедельник утром условия, необходимые для того, чтобы я мог выполнять функции премьер-министра и позволить правительству выступить завтра перед Национальным собранием, более не соблюдены. Формирование правительства было непростым, но пробудило некоторые партийные аппетиты, иногда вполне обоснованно связанные с предстоящими президентскими выборами. Но всегда нужно ставить интересы страны выше интересов партии, уметь слушать оппонентов и всегда думать о французском народе. Спасибо всем. Благодарю вас.