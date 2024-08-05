Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку и покинула страну
Сотни смертей протестующих в ходе массовых беспорядков вызвал политический кризис в Бангладеш. Премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку, покинула территорию страны и запросила убежище у Лондона. По информации, она прибыла в Нью-Дели вместе со своей сестрой, британской подданной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В это же время тысячи митингующих ворвались в ее резиденцию, вынудив освободить пост. Не поддержали ее и военные, они предложили политику самостоятельно снять с себя полномочия. Сообщается, что сейчас Хасина направляется в Индию на военном вертолете. По заявлению главкома армии, в ближайшие дни будет сформировано новое правительство. Такое решение было принято после встречи военных с представителями всех политических партий. Но пока мятежные настроения не утихают. В результате ожесточенных боев по всей стране погибли более 300 человек.
Из-за нестабильной ситуации в стране закрыт национальный аэропорт в Дакке, а индийское власти приостановили железнодорожное сообщение с Бангладеш. Массовые протесты начались после выступлений студентов против введения системы квот при распределении рабочих мест на государственной службе. Предполагалось, что льготы получат как раз сторонники Хасины. Во время протестов полицейские задержали около 10 тысяч человек.