Прямой эфир

Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку и покинула страну

05 августа 2024 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сотни смертей протестующих в ходе массовых беспорядков вызвал политический кризис в Бангладеш. Премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку, покинула территорию страны и запросила убежище у Лондона. По информации, она прибыла в Нью-Дели вместе со своей сестрой, британской подданной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку и покинула страну-1

В это же время тысячи митингующих ворвались в ее резиденцию, вынудив освободить пост. Не поддержали ее и военные, они предложили политику самостоятельно снять с себя полномочия. Сообщается, что сейчас Хасина направляется в Индию на военном вертолете. По заявлению главкома армии, в ближайшие дни будет сформировано новое правительство. Такое решение было принято после встречи военных с представителями всех политических партий. Но пока мятежные настроения не утихают. В результате ожесточенных боев по всей стране погибли более 300 человек.

Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку и покинула страну-4

Из-за нестабильной ситуации в стране закрыт национальный аэропорт в Дакке, а индийское власти приостановили железнодорожное сообщение с Бангладеш. Массовые протесты начались после выступлений студентов против введения системы квот при распределении рабочих мест на государственной службе. Предполагалось, что льготы получат как раз сторонники Хасины. Во время протестов полицейские задержали около 10 тысяч человек.

# Массовые беспорядки

Другие новости рубрики

Все новости
В Европарламенте хотят исключить Венгрию из Шенгена
05 августа 2024 13:20

В Европарламенте хотят исключить Венгрию из Шенгена

Премьер Бангладеш подала в отставку на фоне протестов
05 августа 2024 11:33

Премьер Бангладеш подала в отставку на фоне протестов

В Великобритании обсудят ответные меры на всплеск насилия
05 августа 2024 11:27

В Великобритании обсудят ответные меры на всплеск насилия