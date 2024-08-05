Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку и покинула страну

Сотни смертей протестующих в ходе массовых беспорядков вызвал политический кризис в Бангладеш. Премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку, покинула территорию страны и запросила убежище у Лондона. По информации, она прибыла в Нью-Дели вместе со своей сестрой, британской подданной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В это же время тысячи митингующих ворвались в ее резиденцию, вынудив освободить пост. Не поддержали ее и военные, они предложили политику самостоятельно снять с себя полномочия. Сообщается, что сейчас Хасина направляется в Индию на военном вертолете. По заявлению главкома армии, в ближайшие дни будет сформировано новое правительство. Такое решение было принято после встречи военных с представителями всех политических партий. Но пока мятежные настроения не утихают. В результате ожесточенных боев по всей стране погибли более 300 человек.