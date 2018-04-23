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Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку

23 апреля 2018 14:54
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Новости Армении. Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку. Об этом сообщает его пресс-служба. Отставка произошла на фоне массовых акций протеста, которые продолжаются в Армении одиннадцатый день. 

Серж Саргсян:
Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны.

Он добавил, что готов выполнить требования «уличного движения» и пожелал соотечественникам мира, гармонии и здравого смысла.  

# Международная политика

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