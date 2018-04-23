Генсекретарь ООН: Мир вновь находится в состоянии холодной войны

Новости США. Антониу Гутерреш – генеральный секретарь ООН признал: Совет Безопасности не выполняет свои функции и больше не отражает баланс сил в мире.

Организации требуется полная реформа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, генсек констатировал: мир вновь находится в состоянии холодной войны. На внесении изменений в структуру ООН настаивают США и Россия. Однако, по мнению Кремля, необходимо, чтобы большинство участников международного сообщества поддержали данную инициативу.