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Макрон встретится с Трампом в США 23 апреля. Какими подарками обменяются президенты?

23 апреля 2018 12:18
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Новости США. Первый официальный визит: Эммануэль Макрон прибывает сегодня, 23 апреля, в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макрон встретится с Трампом в США 23 апреля. Какими подарками обменяются президенты?-1

Встреча лидеров двух стран приурочена к 250-летию двусторонних отношений. Французский президент выступит сегодня в конгрессе, а после состоится правительственный ужин.

Стало известно, какими подарками обменяются главы государств. Эммануэль Макрон и его супруга преподнесут американскому лидеру саженец дуба с севера страны, где во время Второй мировой началась высадка солдат США. А хозяева Белого дома планируют вручить гостям фрагмент обивки антикварного стула 1820-х годов из Голубой комнаты, заключенный в рамку.

# Фотофакт # Международная политика

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