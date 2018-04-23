Прямой эфир

Большое мусорное пятно в Тихом океане площадью сравнялось с Монголией

23 апреля 2018 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Размер Большого тихоокеанского мусорного пятна достиг 1 миллиона 600 тысяч квадратных километров. Для сравнения – такая же площадь, например, у Монголии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большое мусорное пятно в Тихом океане площадью сравнялось с Монголией-1

Большое мусорное пятно в Тихом океане площадью сравнялось с Монголией-3

Около половины всех этих отходов составляют рыболовные снасти. Еще порядка 20 % – обломки того, что разрушил цунами в Японии в 2011 году.

Напомним, этот огромный плавучий остров мусора впервые был обнаружен в 1997 году. Сейчас голландская общественная организация тестирует инновационную систему по сбору пластика. Если испытания пройдут успешно, уже в августе 2018 года специалисты смогут приступить к ликвидации тихоокеанского мусорного пятна.

Большое мусорное пятно в Тихом океане площадью сравнялось с Монголией-6

# Фотофакт # Экология

Другие новости рубрики

Все новости
Макрон встретится с Трампом в США 23 апреля. Какими подарками обменяются президенты?
23 апреля 2018 12:18

Макрон встретится с Трампом в США 23 апреля. Какими подарками обменяются президенты?

Генсекретарь ООН: Мир вновь находится в состоянии холодной войны
23 апреля 2018 09:43

Генсекретарь ООН: Мир вновь находится в состоянии холодной войны

КНДР и Южная Корея ведут переговоры по подготовке к межкорейскому саммиту
23 апреля 2018 09:31

КНДР и Южная Корея ведут переговоры по подготовке к межкорейскому саммиту