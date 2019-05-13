Премьер Литвы уходит в отставку из-за поражения на президентских выборах

Новости Литвы. Литва временно остается без премьера. Саулюс Сквернялис уходит в отставку из-за поражения на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После оглашения результатов он оказался лишь на третьем месте. В его копилке – чуть более 22 % голосов избирателей. По словам премьера, этот результат – показатель отношения граждан к нынешней политике правящей партии.