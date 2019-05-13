Премьер Литвы уходит в отставку из-за поражения на президентских выборах

Новости Литвы. Литва временно остается без премьера. Саулюс Сквернялис уходит в отставку из-за поражения на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Литвы. Литва временно остается без премьера. Саулюс Сквернялис уходит в отставку из-за поражения на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После оглашения результатов он оказался лишь на третьем месте. В его копилке – чуть более 22 % голосов избирателей. По словам премьера, этот результат – показатель отношения граждан к нынешней политике правящей партии.
Первый тур не выявил победителя. Наибольшее число голосов у экономиста Гитанаса Науседы и экс-министра финансов Ингриды Шимоните. Именно они будут бороться за пост главы государства во втором туре. Голосование пройдет 26 мая.