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Премьер Литвы уходит в отставку из-за поражения на президентских выборах

13 мая 2019 11:48
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Новости Литвы. Литва временно остается без премьера. Саулюс Сквернялис уходит в отставку из-за поражения на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер Литвы уходит в отставку из-за поражения на президентских выборах-1

После оглашения результатов он оказался лишь на третьем месте. В его копилке – чуть более 22 % голосов избирателей. По словам премьера, этот результат – показатель отношения граждан к нынешней политике правящей партии.

Премьер Литвы уходит в отставку из-за поражения на президентских выборах-4

Первый тур не выявил победителя. Наибольшее число голосов у экономиста Гитанаса Науседы и экс-министра финансов Ингриды Шимоните. Именно они будут бороться за пост главы государства во втором туре. Голосование пройдет 26 мая.

Премьер Литвы уходит в отставку из-за поражения на президентских выборах-7

# Президентские выборы # Саулюс Сквернялис # Ингрида Шимоните # Гитанас Науседа # Фотофакт

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