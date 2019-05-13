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Кто прошёл во второй тур президентских выборов в Литве

13 мая 2019 07:49
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Новости Литвы. Первый тур выборов президента Литвы не выявил победителя. Ни один из кандидатов не сумел получить более 50 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто прошёл во второй тур президентских выборов в Литве-1

Первое место в гонке занял экономист Гитанас Науседа. За ним с небольшим отрывом следует экс-министр финансов Ингрида Шимоните. Действующий премьер-министр страны сумел заручиться поддержкой лишь 20,7 % избирателей. Таким образом, далее за пост главы государства будут бороться два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

Кто прошёл во второй тур президентских выборов в Литве-4

Второй тур выборов согласно законодательству Литвы состоится через две недели, то есть 26 мая.

# Президентские выборы # Гитанас Науседа # Ингрида Шимоните # Фотофакт

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