Кто прошёл во второй тур президентских выборов в Литве

Новости Литвы. Первый тур выборов президента Литвы не выявил победителя. Ни один из кандидатов не сумел получить более 50 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое место в гонке занял экономист Гитанас Науседа. За ним с небольшим отрывом следует экс-министр финансов Ингрида Шимоните. Действующий премьер-министр страны сумел заручиться поддержкой лишь 20,7 % избирателей. Таким образом, далее за пост главы государства будут бороться два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.