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Премьер Италии сообщила об отсутствии результатов контрнаступления ВСУ

01 ноября 2023 10:35
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что  контрнаступление ВС Украины идет не по плану Киевских властей, пишет РИА Новости.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) связались с Джорджией Мелони. В ходе разговора премьер-министр Италии выразила свое мнение касательно украинского контрнаступления.

Мелони считает, что хотя контрнаступление ВСУ и идет, но «принципиально ничего не изменилось». И, если страны Запада не придут в ближайшее время к решению по завершению конфликта в Украине, то он может затянуться на долгие годы. «Многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход», – отметила политик.

# Международная политика # Джорджа Мелони

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