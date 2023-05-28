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Премьер Италии пообещала Киеву «экономическое чудо», причём не без помощи Запада

28 мая 2023 13:25
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Премьер Италии пообещала Киеву «экономическое чудо». Конечно, не без помощи Запада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Джорджа Мелони заявила, что Украина имеет все шансы стать процветающей и экономически сильной благодаря Италии и другим союзникам.  

Премьер Италии пообещала Киеву «экономическое чудо», причём не без помощи Запада-1

Премьер также отметила уже внесенный вклад Рима в развитие страны и подчеркнула, что оказание помощи Украине продолжится. Вместе с тем политик пообещала не забывать о национальных интересах собственного государства. Столь оптимистичные прогнозы, мягко говоря, вызывают недоумение. Особенно с учетом того факта, что, несмотря на прогнозы специалистов, инфляция в Италии не спешит снижаться.  

# Международная политика # Джорджа Мелони # Фотофакт

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