В Гааге задержали более 1,5 тысячи экоактивистов

Новости Нидерландов. Более полутора тысяч активистов задержаны в Гааге. Протестующие заблокировали одну из главных трасс города. Так экологи высказались против субсидий государства на добычу полезных ископаемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстрация состоялась, несмотря на то, что ранее власти Нидерландов запретили проведение митинга. Но организаторы все равно призвали людей выйти на протесты. Полиция предлагала демонстрантам разойтись. Но просьба была проигнорирована, после чего разгонять активистов пришлось водометами.