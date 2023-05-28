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Греция заблокировала 11-й пакет санкций ЕС против России

28 мая 2023 11:39
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Греция вслед за Венгрией заблокировала одиннадцатый пакет санкций ЕС против России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Греция заблокировала 11-й пакет санкций ЕС против России-1

Афины и Будапешт требуют от Киева исключить из украинского санкционного списка свои компании. И до тех пор, пока просьбы не будут удовлетворены, Греция и Венгрия согласия на очередные ограничения в отношении Москвы не дадут. Найти решение этой проблемы поручено, собственно, разработчику очередного пакета санкций – главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю. 

Напомним, ранее Киев предоставил Брюсселю список компаний, которые считает «спонсорами войны». Всего в перечне девяносто юрлиц, в том числе пять греческих и одно венгерское. 

# Санкции # Жозеп Боррель # Фотофакт

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