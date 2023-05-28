Прямой эфир

7 бывших заключённых дезертировали с оружием из воинской части в ДНР

28 мая 2023 11:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Семеро бывших заключенных, которые являются военнослужащими одного подразделения, самовольно покинули воинскую часть в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские правоохранительные органы.

Один из беглецов был застрелен другими сбежавшими, поскольку намеревался сдаться. Трое из них были задержаны в Брянке в ЛНР, где они находились в состоянии алкогольного опьянения в кафе. 

Троих человек, в том числе одного мужчину, в данный момент разыскивают в Ростовской области. Позже поступила информация, что правоохранители также задержали еще двух экс-заключенных, поиск одного человека продолжается.

# Побег

Другие новости рубрики

Все новости
Греция заблокировала 11-й пакет санкций ЕС против России
28 мая 2023 11:39

Греция заблокировала 11-й пакет санкций ЕС против России

В Гааге задержали более 1,5 тысячи экоактивистов
28 мая 2023 11:38

В Гааге задержали более 1,5 тысячи экоактивистов

В Мексике уже неделю не прекращается извержение вулкана Попокатепетль
28 мая 2023 11:36

В Мексике уже неделю не прекращается извержение вулкана Попокатепетль