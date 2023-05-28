7 бывших заключённых дезертировали с оружием из воинской части в ДНР

Семеро бывших заключенных, которые являются военнослужащими одного подразделения, самовольно покинули воинскую часть в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские правоохранительные органы.

Один из беглецов был застрелен другими сбежавшими, поскольку намеревался сдаться. Трое из них были задержаны в Брянке в ЛНР, где они находились в состоянии алкогольного опьянения в кафе.

Троих человек, в том числе одного мужчину, в данный момент разыскивают в Ростовской области. Позже поступила информация, что правоохранители также задержали еще двух экс-заключенных, поиск одного человека продолжается.