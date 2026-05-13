Масштабные НАТО учения стартовали в Швеции

В Швеции стартовали масштабные учения НАТО – основные действия разворачиваются в акватории Балтийского моря и на стратегически важном острове Готланд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Швеции стартовали масштабные учения НАТО – основные действия разворачиваются в акватории Балтийского моря и на стратегически важном острове Готланд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участвуют тысячи военнослужащих из США, Великобритании, Дании и Украины. Они отрабатывают переброску войск и оборону острова по сценарию отражения нападения на одного из членов Альянса со стороны восточного государства. Учения – часть серии маневров НАТО на восточных рубежах, призванных укрепить взаимодействие и повысить готовность к возможным вызовам.