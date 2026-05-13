Прямой эфир

Масштабные НАТО учения стартовали в Швеции

13 мая 2026 07:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Швеции стартовали масштабные учения НАТО – основные действия разворачиваются в акватории Балтийского моря и на стратегически важном острове Готланд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабные НАТО учения стартовали в Швеции-2

Участвуют тысячи военнослужащих из США, Великобритании, Дании и Украины. Они отрабатывают переброску войск и оборону острова по сценарию отражения нападения на одного из членов Альянса со стороны восточного государства. Учения – часть серии маневров НАТО на восточных рубежах, призванных укрепить взаимодействие и повысить готовность к возможным вызовам.

# НАТО

Другие новости рубрики

Все новости
Названа первая десятка финалистов Eurovision-2026
13 мая 2026 06:55

Названа первая десятка финалистов Eurovision-2026

Кризис на крупном польском предприятии – производитель удобрений на грани банкротства
13 мая 2026 06:50

Кризис на крупном польском предприятии – производитель удобрений на грани банкротства

В ЕС ставят под сомнение лидерство Урсулы фон дер Ляйен
13 мая 2026 06:50

В ЕС ставят под сомнение лидерство Урсулы фон дер Ляйен

Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану
12 мая 2026 19:52

Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану

Путин: дальность ракеты «Сармат» может превышать 35 тыс. километров
12 мая 2026 18:00

Путин: дальность ракеты «Сармат» может превышать 35 тыс. километров

Власти Польши намерены легализовать 8 тысяч тракторов BELARUS
12 мая 2026 17:54

Власти Польши намерены легализовать 8 тысяч тракторов BELARUS

«У Зеленского нет границ» Бывшая пресс-секретарь президента Украины дала интервью Такеру Карлсону
12 мая 2026 17:47

«У Зеленского нет границ» Бывшая пресс-секретарь президента Украины дала интервью Такеру Карлсону

Белорусы вышли в ⅛ финала турниров в Индии и Словакии по теннису
12 мая 2026 17:38

Белорусы вышли в ⅛ финала турниров в Индии и Словакии по теннису

Ходжаев: в 2026 году Беларусь планирует рост экспорта медуслуг
12 мая 2026 16:53

Ходжаев: в 2026 году Беларусь планирует рост экспорта медуслуг

Мерца освистали во время выступления на съезде Объединения немецких профсоюзов в Берлине
12 мая 2026 14:00

Мерца освистали во время выступления на съезде Объединения немецких профсоюзов в Берлине

Польша до конца мая заключит 60 контрактов на поставку вооружений
12 мая 2026 11:44

Польша до конца мая заключит 60 контрактов на поставку вооружений

МВД: около 400 сообщений о телефонных мошенниках поступило в милицию в течение суток
12 мая 2026 09:58

МВД: около 400 сообщений о телефонных мошенниках поступило в милицию в течение суток