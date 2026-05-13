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Названа первая десятка финалистов Eurovision-2026

13 мая 2026 06:55
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Названа первая десятка финалистов Eurovision-2026-0

В Австрии объявлены результаты 1-го полуфинала Eurovision 2026. По итогам мероприятия в венском Wiener Stadthalle оглашены первые 10 стран-участниц, продолжающих борьбу за победу на заключительном этапе конкурса.

В финале – представители Греции, Финляндии, Бельгии, Швеции, Молдовы, Израиля, Сербии, Хорватии, Литвы и Польши. Решающее шоу состоится 16 мая.

В первом полуфинале, прошедшем 12 мая, выступали 15 стран, в том числе – представители Италии и ФРГ – участники «большой пятерки», их место в финале закреплено.

Дальне не проходят – Португалия, Грузия, Черногория, Эстония и Сан-Марино.

Фото: Pinterest

# Музыка

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