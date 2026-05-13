Названа первая десятка финалистов Eurovision-2026

Мерца освистали во время выступления на съезде Объединения немецких профсоюзов в Берлине

Неодобрительными криками и комментариями сопровождалось практически все выступление канцлера, о чем бы он не говорил: о том, что страна переживает переломный момент, который, повлияет на экономическое положение каждого человека