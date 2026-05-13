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Эстония теряет рестораны из‑за экономического кризиса

13 мая 2026 07:16
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Сфера общественного питания Эстонии переживает кризис: на фоне роста цен и налоговой нагрузки рестораны массово закрываются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония теряет рестораны из‑за экономического кризиса-2

Только в Таллине за последний год прекратили работу более 20 заведений, в том числе популярные у гостей. Главные причины – резкий рост цен на электроэнергию, сокращение расходов населения: люди все чаще предпочитают домашнюю еду походам в рестораны. Это создает замкнутый круг: бизнес теряет доходы, а потребители – привычные гастрономические возможности.

# Новости Эстонии

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