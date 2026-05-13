Эстония теряет рестораны из‑за экономического кризиса

Только в Таллине за последний год прекратили работу более 20 заведений, в том числе популярные у гостей. Главные причины – резкий рост цен на электроэнергию, сокращение расходов населения: люди все чаще предпочитают домашнюю еду походам в рестораны. Это создает замкнутый круг: бизнес теряет доходы, а потребители – привычные гастрономические возможности.