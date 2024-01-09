Премьер Франции Элизабет Борн ушла в отставку

Премьер-министр Франции Элизабет Борн написала прошение об отставке, которую президент Эммануэль Макрон принял. Об этом пишет РИА Новости.

Борн отметила важность продолжения реформ. В числе возможных кандидатур на ее место называют министра образования Габриэля Атталя и главу Минфина Брюно Ле Мэра. Также упоминались министр обороны Себастьен Лекорню, министр экологии Кристоф Бешу, бывший председатель Национального собрания Ришар Ферран и Жюльен Денорманди.

Борн критиковали за ее пенсионную реформу, но Макрон поддержал ее. Она также одобрила проекты законов о бюджетах на 2024 год и об иммиграции.