HS: Финляндия хочет держать границу закрытой от РФ, но нужны основания

По данным Helsingin Sanomat, Финляндия собирается держать свою границу с РФ закрытой, ссылаясь на правовые основания, подкрепленные разведданными. Об этом пишет РИА Новости.

Решение о закрытии границ, принятое 14 декабря, заканчивается 15 января. Правительство Финляндии может воспользоваться разведывательной информацией о том, что в случае открытия границы Россия может пустить через границу большое количество беженцев.

Ранее из-за наплыва беженцев Финляндия начала вводить ограничения на въезд из России 9 ноября. 30 ноября были закрыты все сухопутные пограничные переходы с РФ. 15 декабря Финляндия полностью закрыла границу до 14 января. Основным каналом сообщения между РФ и Финляндией по-прежнему остается грузовое железнодорожное сообщение.

Также официальный представитель президента России Дмитрий Песков высказал сожаление в связи с русофобскими настроениями Финляндии.