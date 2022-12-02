Новости Эстонии. Премьер Эстонии призвала жителей готовиться к отключению электричества. По ее словам, страна сейчас потребляет гораздо больше электроэнергии, чем может себе позволить. И связано это в первую очередь с сокращением ее поставок из-за рубежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этой ситуации правительство видит два выхода. Первый – жесткая экономия электричества, особенно в час пик, второй – веерные отключения. При этом премьер добавила, что не пугает людей, а просто предупреждает. И угроза, похоже, действительно серьезная. Накануне правительство провело учения, где отрабатывались действия в случае острой нехватки электроэнергии для покрытия нужд всей страны.