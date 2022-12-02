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Премьер Эстонии призвала жителей готовиться к отключению электричества

02 декабря 2022 10:48
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Новости Эстонии. Премьер Эстонии призвала жителей готовиться к отключению электричества. По ее словам, страна сейчас потребляет гораздо больше электроэнергии, чем может себе позволить. И связано это в первую очередь с сокращением ее поставок из-за рубежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер Эстонии призвала жителей готовиться к отключению электричества-1

В этой ситуации правительство видит два выхода. Первый – жесткая экономия электричества, особенно в час пик, второй – веерные отключения. При этом премьер добавила, что не пугает людей, а просто предупреждает. И угроза, похоже, действительно серьезная. Накануне правительство провело учения, где отрабатывались действия в случае острой нехватки электроэнергии для покрытия нужд всей страны.

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# Экономический кризис # Кая Каллас # Новости Эстонии # Фотофакт

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