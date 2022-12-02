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США меняют уровень военного присутствия в Литве на боевой

02 декабря 2022 10:47
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Военные США, которые находятся в Литве, меняют уровень присутствия со сдерживания на боевой. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на заявление командующего литовской армией.

США меняют уровень военного присутствия в Литве на боевой-1

Если раньше американские военные находились в стране для изучения обстановки и проведения совместных учений, то теперь в их составе такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в Литве дислоцируется ротационный батальон армии США, состоящий из 500 солдат и офицеров. У них на вооружении находятся гаубицы, танки, армейские грузовики и вездеходы.

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# Вооруженные силы # Фотофакт

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