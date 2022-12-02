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Сильно сократилось производство мёда. В секторе Газа из-за изменений климата погибло много пчёл

02 декабря 2022 08:04
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Сладкое лакомство. Панацея от некоторых болезней и средство к существованию для сотен фермеров. Речь о пчеловодстве и его пользе для жителей западного берега реки Иордан. Сейчас там весенний сезон, но встречают его с тревогой те, кто занимается этим непростым ремеслом.

Сильно сократилось производство мёда. В секторе Газа из-за изменений климата погибло много пчёл-1

Валид Абу Дакка, пчеловод:
Этот год был худшим годом для пчеловодов. В секторе Газа погибло много пчел.

Сильно сократилось производство мёда. В секторе Газа из-за изменений климата погибло много пчёл-4

Регион как никогда пострадал из-за изменения климата. Многие ульи опустели. Гибель насекомых – результат вездесущего потепления. За последние годы количество пчелосемей сократилось почти вдвое, а производство меда сократилось до 180 тонн с 400 тонн, как было несколько лет назад. Виной тому то засуха, то наводнения.

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