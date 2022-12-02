Сильно сократилось производство мёда. В секторе Газа из-за изменений климата погибло много пчёл

Сладкое лакомство. Панацея от некоторых болезней и средство к существованию для сотен фермеров. Речь о пчеловодстве и его пользе для жителей западного берега реки Иордан. Сейчас там весенний сезон, но встречают его с тревогой те, кто занимается этим непростым ремеслом.

Валид Абу Дакка, пчеловод:

Этот год был худшим годом для пчеловодов. В секторе Газа погибло много пчел.