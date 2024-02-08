Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Об этом решении президент объявил в своем видеообращении. Об этом пишет РИА Новости.

«Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины», – сказал он в вечернем видеообращении.

Ранее стало известно, что предыдущий военачальник, Валерий Залужный, встречался с Зеленским и обсудил с ним обновление армейского руководства.

Залужный отметил, что стратегия ВСУ меняется с учетом новых задач, стоящих для армии в 2024 году. Министр обороны Рустем Умеров поблагодарил экс-главкома ВСУ за успехи и победы. В последние дни в СМИ активно обсуждались слухи о возможной отставке Залужного, однакое не было известно, кто станет его преемником.