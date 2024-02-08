Болгарские фермеры готовятся к очередному раунду переговоров с властями

Болгарские фермеры пока не смогли найти общий язык с властями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередная попытка будет предпринята завтра, 9 февраля. Удастся ли сторонам достичь компромисса – вопрос открытый. Две предыдущие встречи существенного результата не принесли.

Власти оказались слишком далеки от проблем населения. Потому договориться стороны смогли лишь по нескольким пунктам, а всего в списке протестующих их десятки. Аграрии больше не хотят верить пустым обещаниям и требуют закрепить все на бумаге. Кроме того, Союз болгарских фермеров заявил, что на минувшей встрече с правительством подвергся оскорблениям. После чего представители объединения отказались продолжать диалог. На этом фоне демонстрации разгневанных и обманутых жителей продолжились. Представители сельскохозяйственного сектора страны уверены, что в нынешних условиях им грозит банкротство и требуют немедленной выплаты субсидий.

Нынешним положением дел в аграрной сфере недовольны фермеры почти всех европейских стран. Сегодня испанцы провели очередную акцию протеста у здания парламента в городе Витория. Там высказывают недовольство растущими затратами, бюрократией и дешевым импортом. Активисты утверждают, что правила, навязанные ЕС, делают их менее конкурентоспособными.