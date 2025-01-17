Премьер Эгеде заявил, что Гренландия не хочет быть частью США

В интервью телеканалу Fox News премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что не желает быть частью Соединенных Штатов. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что остров стремится к тесному взаимодействию с США и готов к приему американских капиталовложений в добычу ресурсов. Эгеде также добавил, что Гренландия всегда будет частью НАТО.
Дональд Трамп ранее уже заявлял, что Гренландия должен стать частью США, считая этот остров стратегически важным для национальной безопасности. При этом он отказался обещать, что не будет использовать военную силу для установления контроля над территорией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. В 2009 году ей была дарована автономия с правом на самоуправление.