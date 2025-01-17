Премьер Эгеде заявил, что Гренландия не хочет быть частью США

В интервью телеканалу Fox News премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что не желает быть частью Соединенных Штатов. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что остров стремится к тесному взаимодействию с США и готов к приему американских капиталовложений в добычу ресурсов. Эгеде также добавил, что Гренландия всегда будет частью НАТО.