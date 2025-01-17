Прямой эфир

Премьер Эгеде заявил, что Гренландия не хочет быть частью США

17 января 2025 15:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В интервью телеканалу Fox News премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что не желает быть частью Соединенных Штатов. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что остров стремится к тесному взаимодействию с США и готов к приему американских капиталовложений в добычу ресурсов. Эгеде также добавил, что Гренландия всегда будет частью НАТО.

Премьер Эгеде заявил, что Гренландия не хочет быть частью США-1

Фото: pixabay

Дональд Трамп ранее уже заявлял, что Гренландия должен стать частью США, считая этот остров стратегически важным для национальной безопасности. При этом он отказался обещать, что не будет использовать военную силу для установления контроля над территорией.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. В 2009 году ей была дарована автономия с правом на самоуправление.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Синьхуа: Трамп и Си Цзиньпин поговорили по телефону
17 января 2025 14:34

Синьхуа: Трамп и Си Цзиньпин поговорили по телефону

Окружной суд Варшавы вынес приговор по делу поляка, изнасиловавшего и убившего белоруску
17 января 2025 13:49

Окружной суд Варшавы вынес приговор по делу поляка, изнасиловавшего и убившего белоруску

Лекорню: Франция считает агрессивным наведение ПВО РФ на самолет-разведчик
17 января 2025 12:57

Лекорню: Франция считает агрессивным наведение ПВО РФ на самолет-разведчик