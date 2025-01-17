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Лекорню: Франция считает агрессивным наведение ПВО РФ на самолет-разведчик

17 января 2025 12:57
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По словам министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, Франция рассматривает как «агрессивную и неприемлемую» атаку на французский самолет-шпион над Балтийским морем со стороны российской системы ПВО. Об этом пишет ТАСС.

Лекорню: Франция считает агрессивным наведение ПВО РФ на самолет-разведчик-1

Фото: pixabay

Самолет Atlantique 2 осуществлял патрулирование в международном воздушном пространстве в рамках операций НАТО и был замечен радаром системы ПВО С-400. Агентство AFP сообщило, что самолет был подвергнут радиоэлектронной Командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи назвал инцидент «весьма серьезным».

# Международная политика

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