Окружной суд Варшавы вынес приговор по делу поляка, изнасиловавшего и убившего белоруску

Окружной суд Варшавы вынес приговор по делу поляка, который в феврале 2024 года изнасиловал и убил белоруску. Преступник будет отбывать пожизненное заключение, а также выплатит 200 тысяч злотых компенсации семье погибшей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. . Это порядка 160 тысяч белорусских рублей.

Злоумышленник признал вину и даже раскаялся, однако разжалобить судей не смог. Не помогли и доводы адвокатов. Сторона защиты пыталась добиться смягчения наказания под предлогом невменяемости подсудимого, однако экспертиза полностью опровергла эту версию. Учитывая характер дела, большинство слушаний проходило в закрытом режиме. Увы, за закрытыми дверями кабинетов польских чиновников остаются и другие прецеденты, которые связаны с белорусами за рубежом. Это далеко не первая подобная трагедия в Польше. Наши граждане все чаще сталкиваются с нападками за границей, но подавляющее число инцидентов замалчивается и не доходят до суда.