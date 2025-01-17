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Окружной суд Варшавы вынес приговор по делу поляка, изнасиловавшего и убившего белоруску

17 января 2025 13:49
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Окружной суд Варшавы вынес приговор по делу поляка, который в феврале 2024 года изнасиловал и убил белоруску. Преступник будет отбывать пожизненное заключение, а также выплатит 200 тысяч злотых компенсации семье погибшей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. . Это порядка 160 тысяч белорусских рублей.

Окружной суд Варшавы вынес приговор по делу поляка, изнасиловавшего и убившего белоруску-2

Злоумышленник признал вину и даже раскаялся, однако разжалобить судей не смог. Не помогли и доводы адвокатов. Сторона защиты пыталась добиться смягчения наказания под предлогом невменяемости подсудимого, однако экспертиза полностью опровергла эту версию. Учитывая характер дела, большинство слушаний проходило в закрытом режиме. Увы, за закрытыми дверями кабинетов польских чиновников остаются и другие прецеденты, которые связаны с белорусами за рубежом. Это далеко не первая подобная трагедия в Польше. Наши граждане все чаще сталкиваются с нападками за границей, но подавляющее число инцидентов замалчивается и не доходят до суда.

# Закон # Международная политика

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