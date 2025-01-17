Синьхуа: Трамп и Си Цзиньпин поговорили по телефону

Председатель КНР Си Цзиньпин побеседовал по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом. МИД Китая сообщил, что вице-президент КНР Хань Чжэн примет участие в инаугурации Трампа. Ранее пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт подтвердила факт приглашения Си Цзиньпина. Об этом пишет РИА Новости.

В прошлом ноябре Си Цзиньпин заявил, что Китай желает сотрудничать с новой администрацией, сохраняя «здоровые и стабильные» отношения с Вашингтоном.

В предыдущий срок Трамп вел «торговую войну» с Пекином, которую Байден фактически продолжил. Китай полагает, что Вашингтон должен предпочесть диалог и взаимовыгодное сотрудничество конфронтации.