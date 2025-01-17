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Синьхуа: Трамп и Си Цзиньпин поговорили по телефону

17 января 2025 14:34
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Председатель КНР Си Цзиньпин побеседовал по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом. МИД Китая сообщил, что вице-президент КНР Хань Чжэн примет участие в инаугурации Трампа. Ранее пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт подтвердила факт приглашения Си Цзиньпина. Об этом пишет РИА Новости.

Синьхуа: Трамп и Си Цзиньпин поговорили по телефону-1

Фото: pixabay

В прошлом ноябре Си Цзиньпин заявил, что Китай желает сотрудничать с новой администрацией, сохраняя «здоровые и стабильные» отношения с Вашингтоном.

В предыдущий срок Трамп вел «торговую войну» с Пекином, которую Байден фактически продолжил. Китай полагает, что Вашингтон должен предпочесть диалог и взаимовыгодное сотрудничество конфронтации.

# Международная политика

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