Премьер Чехии Фиала сообщил о поставке боеприпасов и вертолётов Украине

Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы в рамках своей военной помощи. Об этом сообщил премьер-министр страны Петр Фиала, пишет ТАСС.

Республика также предоставит обучение украинским военным пилотам, включая летчиков для истребителей F-16. Премьер выразил надежду, что все страны-члены НАТО поддержат Украину в ее стремлении вступить в Альянс.

Чехия уже предоставила значительную военную помощь Украине, включая технику и боеприпасы, и планирует передать еще больше крупнокалиберных боеприпасов в ближайшие месяцы. Кроме того, чешская сторона вместе с Нидерландами помогает восстановить танки Т-72 для украинских Вооруженных сил.