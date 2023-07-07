Прямой эфир

Премьер Чехии Фиала сообщил о поставке боеприпасов и вертолётов Украине

07 июля 2023 09:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы в рамках своей военной помощи. Об этом сообщил премьер-министр страны Петр Фиала, пишет ТАСС.

Республика также предоставит обучение украинским военным пилотам, включая летчиков для истребителей F-16. Премьер выразил надежду, что все страны-члены НАТО поддержат Украину в ее стремлении вступить в Альянс. 

Чехия уже предоставила значительную военную помощь Украине, включая технику и боеприпасы, и планирует передать еще больше крупнокалиберных боеприпасов в ближайшие месяцы. Кроме того, чешская сторона вместе с Нидерландами помогает восстановить танки Т-72 для украинских Вооруженных сил.

# Оружие и боеприпасы # Владимир Зеленский # Петр Фиала

Другие новости рубрики

Все новости
Сейм Польши рассмотрит вопрос о вотуме недоверия министру обороны Блащаку в пятницу
07 июля 2023 09:22

Сейм Польши рассмотрит вопрос о вотуме недоверия министру обороны Блащаку в пятницу

Минздрав Украины поддержал инициативу Зеленского использовать марихуану в лечебных целях
07 июля 2023 09:09

Минздрав Украины поддержал инициативу Зеленского использовать марихуану в лечебных целях

На севере Испании проливные дожди затопили улицы, подземные переходы и первые этажи домов
07 июля 2023 08:58

На севере Испании проливные дожди затопили улицы, подземные переходы и первые этажи домов