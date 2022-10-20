В Европе начался промышленный спад из-за сокращения поставок российского газа. Об этом написала авторитетная американская газета Financial Times. Необратимые экономические последствия уже ощутили на себе практически все крупные европейские предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выплавка стали сократилась на 10 %, на 50 % – производство алюминия. Но больше всего пострадала химическая отрасль промышленности. Выпуск удобрений сократился на 70 %. От этого предприятия несут не только большие убытки, но и теряют оборудование. В сложившейся ситуации владельцы европейских компаний переносят свой бизнес в те страны, где цены на энергоносители не такие высокие, как в ЕС.